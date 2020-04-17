2020-04-17T08:44:43+03:00
Общество

Этой ночью в Самаре произошел крупный пожар на бывшем автозаводе

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
Владислав КИРСАНОВ
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Площадь возгорания составила 100 квадратных метровПлощадь возгорания составила 100 квадратных метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня ночью, 17 апреля, в Самаре произошел крупный пожар на проспекте Кирова. В 0:04 на пульт диспетчера поступило сообщение, что на территории бывшего завода «АвтоДеталь» горит складское помещение.

– Пожар произошел внутри бытового здания. Его площадь составила 100 квадратных метров. Полностью справиться с огнем удалось чуть больше, чем за час. Уже в 1:20 по местному времени была объявлена его ликвидация, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для ликвидации происшествия привлекались 43 пожарных и 12 единиц спецтехники. Теперь компетентным органам предстоит разобраться в том, что стало причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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