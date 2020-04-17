2020-04-17T11:06:01+03:00
Общество

В Самарской области автолюбитель нарушил ПДД на 69 тысяч рублей

В его «послужном» 59 административных правонарушений
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина может остаться без своего автомобиля, если не погасит долг ФОТО: УФССП по Самарской областиМужчина может остаться без своего автомобиля, если не погасит долг ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Жигулевска получили на исполнение производство в отношении автолюбителя, который 59 раз нарушил правила дорожного движения. Сумма его штрафов достигла 69 тысяч рублей. Представители исполнительной власти несколько раз приходили домой к нарушителю, однако застать его там не получалось.

– Найти мужчину удалось благодаря сотрудникам ГИБДД. Они заметили его, когда он ехал по дороге города. Прибывшие на место приставы наложили арест на машину и отправили ее на штрафстоянку, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В том случае, если мужчина не погасит долг, его автомобиль будет реализован. Вырученные деньги пойдут на погашение долгов по штрафам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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