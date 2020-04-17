20-летний менеджер из Тольятти присвоил себе 59 тысяч рублей компании
Следователи Управления МВД по Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего ранее не судимого местного жителя. Его подозревают в преступлении по статье «Присвоение и растрата». Правоохранительные органы установили, что молодой человек являлся менеджером одной из фирм и имел доступ к деньгам.
– В августе минувшего года злоумышленник присвоил себе при проведении инкассации 59 тысяч рублей, которые принадлежали предприятию. Деньги он потратил на собственные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники органов внутренних дел установили и задержали подозреваемого. Он признал свою вину. Теперь парню грозит тюремное заключение. Максимальная санкция подразумевает шесть лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU