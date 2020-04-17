20-летний менеджер из Тольятти присвоил себе 59 тысяч рублей компании

17 Апр 2020 2020-04-17T11:08:26+03:00

Молодой человек признался в преступлении, а также рассказал, что деньги потратил на себя Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За это молодому человеку грозит шесть лет тюрьмы

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Следователи Управления МВД по Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего ранее не судимого местного жителя. Его подозревают в преступлении по статье «Присвоение и растрата». Правоохранительные органы установили, что молодой человек являлся менеджером одной из фирм и имел доступ к деньгам.

– В августе минувшего года злоумышленник присвоил себе при проведении инкассации 59 тысяч рублей, которые принадлежали предприятию. Деньги он потратил на собственные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел установили и задержали подозреваемого. Он признал свою вину. Теперь парню грозит тюремное заключение. Максимальная санкция подразумевает шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU