Получили деньги за фиктивное ДТП: в Самаре осудят мошенников
Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с автомобильными страховками. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.
– По версии следствия, в мае 2018 года владелец машины совместно с иными лицами оформил подложные документы о ДТП с тремя автомобилями. В результате страховая компания выплатила возмещение свыше 300 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.
Отмечается, что расследование дела в отношении остальных участников преступления не завершено. Что касается этого подозреваемого, то материалы по нему уже отправили в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU