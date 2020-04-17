2020-04-17T11:15:12+03:00
Общество

Получили деньги за фиктивное ДТП: в Самаре осудят мошенников

Уголовное дело направлено в высшую инстанцию
Владислав КИРСАНОВ
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За фиктивное ДТП было выплачено 300 тысяч рублейЗа фиктивное ДТП было выплачено 300 тысяч рублейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с автомобильными страховками. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

– По версии следствия, в мае 2018 года владелец машины совместно с иными лицами оформил подложные документы о ДТП с тремя автомобилями. В результате страховая компания выплатила возмещение свыше 300 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что расследование дела в отношении остальных участников преступления не завершено. Что касается этого подозреваемого, то материалы по нему уже отправили в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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