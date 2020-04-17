Энергетики призывают самарцев по-прежнему оставаться дома

17 Апр 2020 2020-04-17T10:00:23+03:00

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С 30 марта и по сегодняшний день энергетики Самарской сетевой компании продолжают нести круглосуточное дежурство для обеспечения бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений, непрерывно действующих организаций и жителей региона. При этом по-прежнему отложены плановые работы, связанные с приостановкой энергоснабжения потребителей. При проведении аварийных ремонтов соблюдаются все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности: сотрудники обеспечены одноразовыми масками, средствами дезинфекции для рук и транспорта, а при взаимодействии с потребителями соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра.

За этот период на сетях, обслуживаемых ССК, были зафиксированы только локальные технологические нарушения.Максимальное время до момента восстановления энергоснабжения потребителей во всех случаях не превышало 2 часов.

Напоминаем жителям Самарской области, что при возникновении вопросов о качестве энергоснабжения они могут обратиться в ССК по номеру горячей линии 8-800-222-30-20. Для самарцев также работают номера дежурно-диспетчерской службы (846) 260-13-31 и 260-40-43. Для подачи аварийной заявки нет необходимости лично обращаться в Центры обслуживания потребителей ССК. Призываем самарцев в общих интересах оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции.