В Самаре грузовик из Ульяновской области на полном ходу «встретился» с деревом

17 Апр 2020 2020-04-17T11:21:28+03:00

Водитель превысил скорость и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель автомобиля пострадал и был доставлен в больницу

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Ночью, 16 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 4:00 водитель «Газели» с номерами Ульяновской области, двигаясь по улице Самарской, превысил скорость, потерял управление и на полном ходу врезался в дерево.

– Автомобиль был без груза. 36-летний водитель пострадал, ему потребовалась помощь врачей. Медики госпитализировали мужчину с травмами головы в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU