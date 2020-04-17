В Самаре грузовик из Ульяновской области на полном ходу «встретился» с деревом
Ночью, 16 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 4:00 водитель «Газели» с номерами Ульяновской области, двигаясь по улице Самарской, превысил скорость, потерял управление и на полном ходу врезался в дерево.
– Автомобиль был без груза. 36-летний водитель пострадал, ему потребовалась помощь врачей. Медики госпитализировали мужчину с травмами головы в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU