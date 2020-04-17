В Самарской области 20 апреля отметят Национальный день донора

17 Апр 2020 2020-04-17T10:42:58+03:00

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В следующий понедельник, 20 апреля, в Самарской области отметят Национальный день донора крови. Праздничные акции в этот день пройдут в Самарской областной клинической станции переливания крови, а также в ее подразделениях в Тольятти и Сызрани. Всем пришедшим 20 апреля донорам обещают памятные подарки.

- Несмотря на сложившуюся в регионе эпидемиологическую ситуацию, мы не смогли оставить самарских доноров без внимания и благодарности. Ведь болезни и роды не уходят на карантин, помощь многим горожанам нужна сегодня и сейчас. Потребность сейчас в донорах всех групп крови высокая, - рассказали представители областной станции переливания крови.

Отметим, что традиция отмечать Национальный день донора связана с событиями 1832 года. Тогда в одном из родильных домов Петербурга произошло первое переливание крови. Его совершил акушер Андрей Вольф, когда одна из рожениц потеряла много крови. Донором стал муж женщины.

Добавим, что стать донором может любой гражданин РФ старше 18 лет и весом не менее 55 кг, который имеет прописку в Самаре или в Самарской области, либо временно зарегистрирован здесь. Прием доноров в Самаре: улица Ново-Садовая, 156 с 8:00 до 13:00, в Тольятти: Московский проспект, 19 с 7:30 до 12:30, в Сызрани: улица Солнечная, 40 с 8:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU