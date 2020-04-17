2020-04-17T11:29:37+03:00
Общество

На 17 апреля 2020 года зафиксировано 13 новых заболевших коронавирусом в Самарской области

Общее число заболевших на 17 апреля 2020 года в Самарской области составляет 63 человека
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в России за день появлиось 4070 заболевшихВсего в России за день появлиось 4070 заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна статистика заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 17 апреля 2020 года. В регионе зафиксировано 13 новых заболевших инфекцией. Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 63 человек, 14 из них уже были выписаны.

– Всего в России за последний день зафиксировано 4070 новых случаев заболевания. Из них в Москве – 1959, в Московской области – 472 . В Санкт-Петербурге за сутки появилось 424 новых заболевших, в Мордовии прибавилось 65 больных – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Всего в России зафиксировано 32008 случаев заболевания коронавирусом. 2590 человека выздоровело, 273 умерло. За последний день погиб 41 человек. В Самарской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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