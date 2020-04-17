На 17 апреля 2020 года зафиксировано 13 новых заболевших коронавирусом в Самарской области
Стала известна статистика заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 17 апреля 2020 года. В регионе зафиксировано 13 новых заболевших инфекцией. Таким образом, общее число зафиксированных случаев достигло 63 человек, 14 из них уже были выписаны.
– Всего в России за последний день зафиксировано 4070 новых случаев заболевания. Из них в Москве – 1959, в Московской области – 472 . В Санкт-Петербурге за сутки появилось 424 новых заболевших, в Мордовии прибавилось 65 больных – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Всего в России зафиксировано 32008 случаев заболевания коронавирусом. 2590 человека выздоровело, 273 умерло. За последний день погиб 41 человек. В Самарской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коронавирус в Самаре, последние новости на 17 апреля 2020 года: Парада не будет, изоляция до 30 апреля
Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Самаре на 17 апреля 2020 года (подробности)
"Помогаю врачам, чтобы потом было кому помочь мне": владельцы 3D-принтеров печатают защиту для медиков, борющихся с коронавирусом
Мейкеры печатают для врачей, которые к ним обращаются, детали средств индивидуальной защиты - все за свой счет, помогая бороться с коронавирусом (подробности)
Режим самоизоляции в Самарской области продлят до 30 апреля
Проектом постановления губернатора предусмотрено, что режим самоизоляции в Самарской области продлят до 30 апреля (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU