Стало известно, где и как заболели 13 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области

17 Апр 2020 2020-04-17T11:52:19+03:00

У 9 из 13 человек заболевание выявлено с пневмонией и тяжелой формой ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число людей с коронавирусной инфекцией в регионе достигло 63 человек

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Сегодня, 17 апреля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал, где и как заболели 13 новых подтвержденных случаев.

– Семь человек в Самаре, четыре в Тольятти, двое – Волжский район. Четверо заболевших из круга контактных с ранее заболевшими. Девять случаев выявлено при обследовании людей с внебольничной пневмонией и ОРВИ, – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 63 человек. 14 из них выздоровели и были выписаны, остальные находятся под медицинским наблюдением. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU