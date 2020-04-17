2020-04-17T11:52:19+03:00
Общество

Стало известно, где и как заболели 13 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области

Общее число людей с коронавирусной инфекцией в регионе достигло 63 человек
Владислав КИРСАНОВ
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У 9 из 13 человек заболевание выявлено с пневмонией и тяжелой формой ОРВИУ 9 из 13 человек заболевание выявлено с пневмонией и тяжелой формой ОРВИФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 17 апреля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал, где и как заболели 13 новых подтвержденных случаев.

– Семь человек в Самаре, четыре в Тольятти, двое – Волжский район. Четверо заболевших из круга контактных с ранее заболевшими. Девять случаев выявлено при обследовании людей с внебольничной пневмонией и ОРВИ, – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 63 человек. 14 из них выздоровели и были выписаны, остальные находятся под медицинским наблюдением. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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