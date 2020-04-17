Стало известно, где и как заболели 13 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области
Сегодня, 17 апреля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в Самарской области рассказал, где и как заболели 13 новых подтвержденных случаев.
– Семь человек в Самаре, четыре в Тольятти, двое – Волжский район. Четверо заболевших из круга контактных с ранее заболевшими. Девять случаев выявлено при обследовании людей с внебольничной пневмонией и ОРВИ, – говорится в сообщении.
Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 63 человек. 14 из них выздоровели и были выписаны, остальные находятся под медицинским наблюдением. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU