В Самарской области проверили 268 тонн овощей из Узбекистана

17 Апр 2020 2020-04-17T12:23:07+03:00

Продукция была выпущена в оборот ФОТО: Россельхознадзор по Самарской области

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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области провели 13 досмотров продукции, прибывающей в регион. Грузоотправителем всей подкарантинной продукции была республика Узбекистан.

– В общей сложности было проверено 268 тонн овощей. Были взяты соответствующие пробы, которые были направлены в Самарский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» для исследования их на наличие карантинных объектов, – говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по региону.

По результатам анализов в данных пробах не обнаружено карантинных объектов, поэтому продукция была выпущена в обращение. Специалисты отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля продолжают проверки прибывающих продуктов на территорию области.

ИСТОЧНИК KP.RU