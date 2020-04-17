В Самарской области проверили 268 тонн овощей из Узбекистана
Специалисты Россельхознадзора по Самарской области провели 13 досмотров продукции, прибывающей в регион. Грузоотправителем всей подкарантинной продукции была республика Узбекистан.
– В общей сложности было проверено 268 тонн овощей. Были взяты соответствующие пробы, которые были направлены в Самарский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» для исследования их на наличие карантинных объектов, – говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по региону.
По результатам анализов в данных пробах не обнаружено карантинных объектов, поэтому продукция была выпущена в обращение. Специалисты отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля продолжают проверки прибывающих продуктов на территорию области.
ИСТОЧНИК KP.RU