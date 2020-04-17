2020-04-17T12:33:07+03:00
Новости компаний

ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня

Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников
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ВТБ поддержал инициативу по запуску льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-классаВТБ поддержал инициативу по запуску льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса
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ВТБ поддерживает инициативу по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса. Банк готов приступить к разработке ее условий совместно с Правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня.

На сегодняшний день кредиты на покупку недвижимости в данном сегменте занимают значительную долю в ипотечном портфеле ВТБ. Возможность приобретения качественного и комфортного жилья на льготных условиях крайне важна для населения и устойчивого социального развития страны.

- Мы считаем, что новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста, показанные в первом квартале. В частности, ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на треть, при этом март стал рекордным месяцем по объему проведенных сделок (84 млрд рублей), - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Для населения это станет отличной возможностью решить свой жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной процентной ставке.

Аналогичная программа поддержки, запущенная в 2015 году, сразу показала свою эффективность, поэтому мы считаем, что этот опыт необходимо использовать для оперативного запуска нового проекта, говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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