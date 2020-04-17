2020-04-17T12:34:41+03:00
Общество

В России разработали точнейший тест, который может выявить коронавирус в начале болезни

Разработчики готовы выпускать 2,5 миллион тестов и 1000 портативных лабораторий в неделю
Анастасия МЫШКИНА
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Директором компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев. Фото: msp.tatarДиректором компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев. Фото: msp.tatar
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Разработчики российско-японской команды создали точный тест на коронавирус, которые позволяет выявить COVID в самом начале болезни. Эта система более точная, чем зарубежные аналоги

- Другие системы чаще всего дают результат от 1000 копий и выше. Точность нашего теста свыше 99,9%, а многие другие изотермические тесты показывают точность ниже 95%, - рассказал сайту kp.ru директор компании-разработчика Эвотэк-Мирай Геномикс Ленар Валеев.

Он объяснил, что коронавирус коварен тем, что его инкубационный период может длиться до двух недель. Все это время концентрация вируса в организме очень небольшая. Но такой пациент может заразить других. Этот же новый тест позволяет выявлять и таких зараженных - буквально в аэропорте, пока человек получает багаж.

Сейчас компания готова выпускать 2,5 миллиона тестов и 1000 портативных лабораторий. И может увеличить эти цифры.

- Благодаря Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и частному финансированию в стране уже налажено производство компонентов тестсистемы, базой для сырья служит синтез в Институте биоорганической химии Российской академии наук. А в «Сколково» запущена линия по розливу конечных реагентов для лабораторий, - отметил Ленар Валеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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