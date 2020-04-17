В Самарской области под наблюдением врачей по коронавирусу остаются 660 человек
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области отчитался о количестве жителей региона, находящихся под медицинским наблюдением.
– За прошедшие сутки завершено меднаблюдение в отношении 116 человек. Под взором врачей остаются 660 человек. Напоминаем о необходимости соблюдения режима самоизоляции, – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 17 апреля, зафиксировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 63 человек. 14 из них выздоровели, 48 – находятся на лечении. Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU