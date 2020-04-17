Футболист «Крыльев Советов» в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответит на вопросы болельщиков в рамках стрима на ютуб-канале «Изнанка футбола». Об этом пишет сообщество фанатов самарской команды.
– 18 апреля, в 20:00 по местному времени состоится прямой эфир, гостем которого станет игрок КС Никита Чернов. Болельщики смогут задавать вопросы в комментариях, на которые футболист будет отвечать, – говорится в сообщении.
24-летний Чернов перешел в «Крылья Советов» летом прошлого года из столичного ЦСКА. Его контракт с самарцами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне на счету защитника 18 матчей, в которых он забил один гол.
ИСТОЧНИК KP.RU