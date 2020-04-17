2020-04-17T14:05:08+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самаре будет пик заболеваемости по коронавирусу

Сейчас в регионе готовят новые койки для инфицированных
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе планируется оснастить более 2 тысяч коек для потенциальных больныхВ регионе планируется оснастить более 2 тысяч коек для потенциальных больныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме рассказал, как обстоят дела в регионе с заболеваемостью коронавирусом. По словам Дмитрия Азарова, в губернии готовят и оснащают койки для больных. Всего их будет оборудовано 2168. Сейчас 1150 из них уже готовы в больницах Самары и Тольятти.

– Как показывает динамика, нам, к сожалению, рано думать еще даже об экваторе эпидемии. Поэтому мы готовимся к худшему варианту развития событий, при этом надеемся на лучшее, – сказал губернатор.

Также Дмитрий Азаров призвал жителей региона соблюдать режим самоизоляции, который был продлен до 30 апреля. В ежедневном формате будет проходить дезинфекция общественных пространств и жилых домов. На данный момент в области зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусом. 14 пациентов уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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