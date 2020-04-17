В выходные общественный транспорт Самары будет заканчивать работу раньше

17 Апр 2020 2020-04-17T14:30:55+03:00

Наземный общественный транспорт в эти выходные будет работать до 21:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В эти выходные, 18 и 19 апреля, общественный транспорт Самары вновь изменит график своего движения. Он будет работать в режиме выходного дня.

— В субботу и воскресенье интервалы движения на всех видах общественного транспорта будут больше, чем в будни. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до 21:00, а метро — до 20:00, — сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Напомним, что в это воскресенье, 19 апреля, православные будут отмечать Пасху. Однако из-за коронавируса им рекомендовали отказаться от посещения храмов и кладбищ. Специальные автобусы в этом году до них пускать не будут. Богослужения же можно будет посмотреть онлайн не выходя из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU