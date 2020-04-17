Еще один пациент выздоровел от коронавируса в Тольятти
Еще один пациент с коронавирусом выздоровел и был выписан из больницы в Самарской области. Мужчина вернулся из Франции, почувствовал себя не очень хорошо, сдал анализ и отправился в инфекционный бокс. Это было 22 марта. И вот сегодня спустя 3,5 недели его отпустили домой.
- Ранее пациент был во Франции. Болезнь протекала в легкой форме, состояние удовлетворительное. При выписке получил необходимые рекомендации, - сообщили в оперативном штабе по Самарской области.
Сейчас в Самарской области зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. 15 человек уже выписаны, остальные находятся в больницах. У двоих пациентов - тяжелое состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU