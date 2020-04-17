2020-04-17T15:22:37+03:00
Общество

Еще один пациент выздоровел от коронавируса в Тольятти

В итоге из больниц выписали уже 15 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре выздоровел еще один человек с коронавирусомВ Самаре выздоровел еще один человек с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще один пациент с коронавирусом выздоровел и был выписан из больницы в Самарской области. Мужчина вернулся из Франции, почувствовал себя не очень хорошо, сдал анализ и отправился в инфекционный бокс. Это было 22 марта. И вот сегодня спустя 3,5 недели его отпустили домой.

- Ранее пациент был во Франции. Болезнь протекала в легкой форме, состояние удовлетворительное. При выписке получил необходимые рекомендации, - сообщили в оперативном штабе по Самарской области.

Сейчас в Самарской области зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом. 15 человек уже выписаны, остальные находятся в больницах. У двоих пациентов - тяжелое состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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