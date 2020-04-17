Главное пасхальное богослужение в Самаре: kp.ru проведет онлайн-трансляцию службы митрополита Сергия

17 Апр 2020 2020-04-17T15:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих на Пасху молиться дома, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. У жителей Самары будет такая возможность, ведь главное пасхальное богослужение из Софийского собора покажут онлайн. Наблюдать за службой в исполнении митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия можно будет онлайн. Трансляция будет доступна на самарских телеканалах ГТРК, Губерния и на сайте kp.ru.

- 51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов, - приводят в областном правительстве слова патриарха.

В Самарской области главная пасхальная служба начнется 18 апреля в 23.00. Ее проведут без прихожан, но онлайн-трансляцию увидят все верующие. Они смогут хоть так, но прикоснуться к чуду Воскресения Христова.

ИСТОЧНИК KP.RU