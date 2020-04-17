2020-04-17T15:48:31+03:00
Общество

Главное пасхальное богослужение в Самаре: kp.ru проведет онлайн-трансляцию службы митрополита Сергия

Патриарх Кирилл попросил верующих воздержаться от посещения храмов. Не пропустить самое интересное поможет онлайн-трансляция пасхального богослужения на kp.ru
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдут онлайн-трансляции богослуженияВ Самаре пройдут онлайн-трансляции богослужения
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих на Пасху молиться дома, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. У жителей Самары будет такая возможность, ведь главное пасхальное богослужение из Софийского собора покажут онлайн. Наблюдать за службой в исполнении митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия можно будет онлайн. Трансляция будет доступна на самарских телеканалах ГТРК, Губерния и на сайте kp.ru.

- 51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов, - приводят в областном правительстве слова патриарха.

В Самарской области главная пасхальная служба начнется 18 апреля в 23.00. Ее проведут без прихожан, но онлайн-трансляцию увидят все верующие. Они смогут хоть так, но прикоснуться к чуду Воскресения Христова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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