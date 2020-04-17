В Самаре продлили ограничение движения по улице Грозненской

17 Апр 2020 2020-04-17T15:37:30+03:00

В связи с этим несколько автобусов изменят свой маршрут

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В Самаре с 6 апреля закрыто движение транспорта по улице Грозненской. Там на участке от Пугачевского тракта до дома № 42 по улице Грозненской ведутся работы по строительству второго этапа Фрунзенского моста. В связи с этим власти города продлили ограничения до конца 22 апреля.

– Автобусные маршруты №№ 26, 76, 215, 48к, 48д и 66 будут ходить по временной схеме. Изменения будут действовать до 22:00 22 апреля, – говорится в сообщении администрации Самары.

Жителей города просят с пониманием отнестись к данной мере, а также заранее планировать маршрут своего следования. При этом в Самарской области до 30 апреля продолжает действовать режим самоизоляции.

Временная схема движения автобусов

ИСТОЧНИК KP.RU