2020-04-17T15:37:30+03:00
Общество

В Самаре продлили ограничение движения по улице Грозненской

В связи с этим несколько автобусов изменят свой маршрут
Владислав КИРСАНОВ
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Ограничения продлятся до 22 апреляОграничения продлятся до 22 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с 6 апреля закрыто движение транспорта по улице Грозненской. Там на участке от Пугачевского тракта до дома № 42 по улице Грозненской ведутся работы по строительству второго этапа Фрунзенского моста. В связи с этим власти города продлили ограничения до конца 22 апреля.

– Автобусные маршруты №№ 26, 76, 215, 48к, 48д и 66 будут ходить по временной схеме. Изменения будут действовать до 22:00 22 апреля, – говорится в сообщении администрации Самары.

Жителей города просят с пониманием отнестись к данной мере, а также заранее планировать маршрут своего следования. При этом в Самарской области до 30 апреля продолжает действовать режим самоизоляции.

Временная схема движения автобусов

Временная схема движения автобусов

ИСТОЧНИК KP.RU

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