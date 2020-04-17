2020-04-17T16:11:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре коронавирусом заболела врач УЗИ, которая не покидала пределы региона

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области
Владислав КИРСАНОВ
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По словам минздрава, врач не выезжала за пределы регионаПо словам минздрава, врач не выезжала за пределы регионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары в социальных сетях попросили уточнить у властей информацию о том, что один из заболевших коронавирусом пациентов в городе – врач УЗИ одной из больниц. По опасениям горожан, женщина летала за границу, а вернувшись, не соблюдала режим самоизоляции.

– По информации администрации учреждения, врач не выезжала за пределы региона. В настоящее время она находится на лечении. Проведены все необходимые мероприятия, – говорится в сообщении министерства здравоохранения Самарской области в твиттере.

Отметим, что на данный момент в регионе зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 14 человек уже выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Также в области действует режим полной самоизоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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