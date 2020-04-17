В поезде, проезжавшем через Самарскую область, у мужчины обнаружили 80 граммов наркотиков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресекли незаконный оборот наркотиков. В пассажирском поезде «Белгород – Новосибирск» правоохранители из Самарской области задержали 26-летнего жителя Кемеровской области. В кармане его брюк полицейские нашли наркотик «соль». Как выяснилось, запрещенное вещество молодому человеку дал другой пассажир поезда.
– Полицейские выявили 24-летнего жителя Башкортостана, в багаже которого хранилось более 80 граммов наркотических средств, что является крупным размером, – сообщают правоохранители.
Парня задержали. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит очень серьезное наказание за сбыт наркотиков. Максимальная санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU