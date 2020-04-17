2020-04-17T16:29:44+03:00
Общество

В поезде, проезжавшем через Самарскую область, у мужчины обнаружили 80 граммов наркотиков

Он успел продать часть запрещенных веществ другому пассажиру
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы ФОТО: Сызранское ЛО МВД России на транспортеЗадержанному грозит до 20 лет тюрьмы ФОТО: Сызранское ЛО МВД России на транспорте
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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресекли незаконный оборот наркотиков. В пассажирском поезде «БелгородНовосибирск» правоохранители из Самарской области задержали 26-летнего жителя Кемеровской области. В кармане его брюк полицейские нашли наркотик «соль». Как выяснилось, запрещенное вещество молодому человеку дал другой пассажир поезда.

– Полицейские выявили 24-летнего жителя Башкортостана, в багаже которого хранилось более 80 граммов наркотических средств, что является крупным размером, – сообщают правоохранители.

Парня задержали. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит очень серьезное наказание за сбыт наркотиков. Максимальная санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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