Самарцам рассказали, как дистанционно оплатить счета за электричество

17 Апр 2020 2020-04-17T16:48:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Гарантирующий поставщик АО «Самарагорэнергосбыт» благодарит всех ответственных потребителей, которые в это непростое время продолжают добросовестно оплачивать потребленную электроэнергию и передавать показания прибора учета.

Для взаимодействия с АО «Самарагорэнергосбыт» совершенно необязательно выходить из дома, ведь использование очных способов оплаты - через почту, банки или центры обслуживания потребителей, подвергает опасности вас и ваших близких. Если у вас вызывает трудность использование дистанционных сервисов работы с гарантирующим поставщиком, попросите помощи у своих близких, друзей или соседей. Передать показания прибора учета и оплатить счет за электроэнергию можно на сайте samges.ru, с помощью сервиса Личный кабинет, на портале государственных услуг в разделе «Оплата ЖКХ» или через мобильные приложения банков.

Обращаясь к современному поколению хочется попросить помочь родителям оставаться дома и сделать их жизнь в самоизоляции спокойнее. Мы можем научить их оплачивать счета за свет дистанционно. Оплата счета через Интернет или мобильное приложение займет всего несколько минут. Если пожилому человеку трудно дается освоение современных сервисов – оплатите их счета сами.

Мы просим всех потребителей, находящихся в зоне риска, соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома!