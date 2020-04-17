На Самарскую область надвигаются гроза и порывистый ветер

17 Апр 2020 2020-04-17T16:54:24+03:00

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Приволжское УГМС рассказало о возможной грозе сегодня вечером, 17 апреля. Вероятность осадков в регионе сохранится и завтра. При этом жителей региона ждет порывистый юго-западный ветер, чья скорость будет достигать 15-18 метров в секунду.

– Просим не выходить горожан из зданий, не оставлять без контроля детей. В случае, если непогода застала вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах. Автолюбителей просим воздержаться от поездок, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Транспортные средства не рекомендуют парковать под деревьями, а также под слабо укрепленными конструкциями. Температура воздуха в субботу не поднимется выше 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU