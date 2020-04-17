Полицейские и представители мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" искали в парке Гагарина нарушителей самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T17:34:57+03:00

Непослушным прохожим объясняли, что надо беречь свое здоровье и вручали медицинские маски

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Полицейские вместе с общественниками продолжают следить за тем, как в Самаре соблюдают режим самоизоляции, объявленный в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этот раз сотрудники ППС УМВД по Самаре, представители общественного совета, наряд взвода конной полиции и работники мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" отправились в парк Гагарина, который сейчас закрыт для посетителей.

- Абсолютное большинство горожан с пониманием относится к соблюдению режима самоизоляции и старается не выходить на улицу, но, к сожалению, не все жители проявляют ответственность, - рассказывает пресс-служба ГУ МВД россии по Самарской области.

Кое-кого на территории парка силовики все-таки встретили. Этих людей попросили не рисковать здоровьем собственным и своих близких. Руководители и игроки "Динамо-Самара" даже разработали специальные памятки с рекомендациями по профилактике COVID-19 и приобрели медицинские маски. Их во время рейда и вручали прохожим.

Правоохранители и общественники советуют самарцам оставаться дома. Сами же они планируют продолжать подобные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU