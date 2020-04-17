Прикованная к кровати Надежда Бабкина начала жестами общаться с близкими

17 Апр 2020 2020-04-17T18:01:15+03:00

Певица уже больше двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмонией

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Популярная певица Надежда Бабкина уже больше двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмонией. В последнее время ей потихоньку становится лучше, хоть состояние и оценивается как стабильно тяжелое. Она прикована к кровати, но уже дышит самостоятельно.

По информации, kp.ru, медики отмечают, что процесс лечения 70-летний пациентки проходит медленно, однако он радует. Артистка лежит в отделении кардиореанимации. По словам врачей, она в сознании, общается с близкими жестами. Сердечный ритм в норме, площадь пораженных легких уменьшается. Звезде ставят капельницы, она принимает антибиотики, питается через зонд.

- Физически прикована к кровати. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты, - говорят специалисты.

О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Изначально у нее подозревали коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Ранее стало известно, что почти две недели Надежда Георгиевна пыталась заниматься дома самолечением, чем серьезно усугубила свою ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU