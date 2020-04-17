2020-04-17T19:45:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В выходные в Самарской области жителей будут загонять домой патрули

В регионе продолжаются бороться с распространением коронавирусной инфекции
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция будет внимательнее следит за нарушителями в выходныеПолиция будет внимательнее следит за нарушителями в выходныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, что в эти выходные 18-19 апреля на улицы Самары выйдет еще больше полицейских патрулей. Их задача следить за тем, чтобы никто не выходил на улицу без четой цели, не гулял на набережной и в парках. Это обсудили на очередном совещании оперативного штаба.

Глава Роспотребнадзора особенно обратила внимание что в теплые весенние выходные, к тому же в праздничный пасхальный день, у многих жителей будет соблазн выйти на улицу. ЗА нарушителями режима будут следить особенно строго. Возможны даже штрафы, так что лучше побеспокоиться о своем кошельке и остаться дома.

Также на заседании обсудили вопрос с увеличением числа коек, а также постановили олучше работать с людьми, которые длительное время находятся на лечении.

Напомним, что за минувшие сутки в Самарской области прибавилось 13 человек с COVID-19. Таким образом, в регионе уже 63 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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