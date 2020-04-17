2020-04-17T18:48:43+03:00
Общество

В Самаре на выходные изменили режим работы метро

18 и 19 апреля 2020 года самарский метрополитен будет заканчивать свою работу раньше обычного
Михаил ГОРЮНОВ
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В самарском метро соблюдают меры предосторожностиВ самарском метро соблюдают меры предосторожностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ближайшие выходные - 18 и 19 апреля - самарский метрополитен будет работать не так, как это обычно бывает. Представители городского муниципального предприятия сообщили, что изменится временные рамки. Поезда будут заканчивать перевозку пассажиров раньше.

- Уважаемые пассажиры! Время работы метрополитена в выходные дни 18 и 19 апреля 2020 года временно изменено. Работа будет вестись с 06:00 до 20:00 часов, - объяснили в МП.

Очевидно, что связаны такие перемены с режимом повышенной готовности и самоизоляции, который введен в Самарской области. Людям лучше сидеть дома, а не кататься куда-то. Тем более в выходные дни. Напомним, что 18 и 19 апреля в регионе также усилят патрули на улицах - внимательнее будут следить за теми, кто пренебрегает самоизоляцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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