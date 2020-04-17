2020-04-17T19:14:58+03:00
Общество

Ученые узнали, кого считали вампирами в XIX веке

В рождении легенд виновата болезнь, которая даст фору даже коронавирусу
Анастасия МЫШКИНА
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Раскопанная в Болгарии в 2014 году средневековая могила "вампира" - погибшему вбили кол в район сердца.Раскопанная в Болгарии в 2014 году средневековая могила "вампира" - погибшему вбили кол в район сердца.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые произвели экспертизу останков из могилы в Коннектитуте. У давно почившего мужчины не было сердца, зато на крышке гроба медными гвоздями было выбито JB-55 - это одно из самых известных вампирских захоронений. ДНК тела изучили и узнали шокирующую информацию. Оказалось, что мужчина умер от запущенной формы туберкулеза, сообщает сайт kp.ru.

Видимо, в те древние времени симтомы это инфекционной болезни, которые проявляются гораздо медленнее, чем COVID 19, серьезно пугали жителей. Только представьте: бледные чахоточные люди еще и кашляют кровью. А еще - заражают окружающихи они начинают чахнуть вместе с ними. Как тут не подумать о нечистой силе?

Видимо симптомы туберкулеза американские фермеры и считали доказательством укуса нечисти. И это приводило к кровавым драмам. Одна из них случилась в Род-Айленде с местным фермером, который похоронил жену и двух дочерей, а затем заболели он и сыновья. Тела женщин сожгли, но выжить самому фермеру это не помогло и туберкулез также загнал его в могилу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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