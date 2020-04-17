2020-04-17T19:36:37+03:00
Общество

Глава Центробанка считает, что давать деньги всем россиянам не стоит

Набиуллина считает, что соцподдержка должна быть в первую очередь адресной
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Глава центробанка Эльвира Набиуллина рассказала журналисту сайта kp.ru, почему ей не нравится идея с "вертолетными выплатами", подразумевающими получение каждым человеком некой суммы денег (10 - 20 тыс рублей)

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям, - отметила она.

По ее словам, раздача денег всем подряд подходит развитым странам, где исчерпаны стандартные меры поддержки экономики. У нас же это может привести к резкому росту цен. Поэтому Центробанк собирается просто снизить ключевую ставку и понизить ставки по кредитам в коммерческих банках. Вот только не совсем понятно, кому это поможет сейчас: ведь чтобы получить кредит нужно иметь работу. А сейчас люди, которые получали зарплаты в конвертах, не смогут даже рассчитывать на пособие по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти из-за учебной гранаты эвакуировали жителей многоквартирного дома
В Самаре на парковке ТЦ мужчина получил взятку в 60 тысяч рублей и попался правоохранителям
У жителей России после распространения коронавируса в два раза упали представления о "зарплате мечты"
Роспотребнадзор еще раз напомнил Самарской митрополии про борьбу с коронавирусом
Министр спорта Самарской области пообещал помочь владельцам фитнес-клубов, чей бизнес страдает от коронавируса
Глава Центробанка считает, что давать деньги всем россиянам не стоит
Ученые узнали, кого считали вампирами в XIX веке
В Самаре на выходные изменили режим работы метро
В выходные в Самарской области жителей будут загонять домой патрули
Прикованная к кровати Надежда Бабкина начала жестами общаться с близкими
Полицейские и представители мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" искали в парке Гагарина нарушителей самоизоляции
Академики РАН подтвердили, что Самара достойна быть городом трудовой доблести
На Самарскую область надвигаются гроза и порывистый ветер
Самарцам рассказали, как дистанционно оплатить счета за электричество
В поезде, проезжавшем через Самарскую область, у мужчины обнаружили 80 граммов наркотиков
В Самаре коронавирусом заболела врач УЗИ, которая не покидала пределы региона
В Самаре продлили ограничение движения по улице Грозненской
Главное пасхальное богослужение в Самаре: kp.ru проведет онлайн-трансляцию службы митрополита Сергия
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В Самаре перед кладбищами установят посты ДПС
Еще один пациент выздоровел от коронавируса в Тольятти
В выходные общественный транспорт Самары будет заканчивать работу раньше
Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самаре будет пик заболеваемости по коронавирусу
Футболист «Крыльев Советов» в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков