Глава Центробанка считает, что давать деньги всем россиянам не стоит

17 Апр 2020 2020-04-17T19:36:37+03:00

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Глава центробанка Эльвира Набиуллина рассказала журналисту сайта kp.ru, почему ей не нравится идея с "вертолетными выплатами", подразумевающими получение каждым человеком некой суммы денег (10 - 20 тыс рублей)

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации. Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям, - отметила она.

По ее словам, раздача денег всем подряд подходит развитым странам, где исчерпаны стандартные меры поддержки экономики. У нас же это может привести к резкому росту цен. Поэтому Центробанк собирается просто снизить ключевую ставку и понизить ставки по кредитам в коммерческих банках. Вот только не совсем понятно, кому это поможет сейчас: ведь чтобы получить кредит нужно иметь работу. А сейчас люди, которые получали зарплаты в конвертах, не смогут даже рассчитывать на пособие по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU