2020-04-17T19:42:30+03:00
Спорт

Министр спорта Самарской области пообещал помочь владельцам фитнес-клубов, чей бизнес страдает от коронавируса

По мнению Дмитрия Шляхтина, такие организации нужно сохранить, чтобы жители региона имели возможность больше заниматься спортом
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Шляхтин поддержал фитнес-клубыДмитрий Шляхтин поддержал фитнес-клубыФото: Из архива "КП"
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17 апреля министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин в онлайн режиме пообщался с руководителями крупных фитнес-клубов региона и частных спортивных объектов. Эти сферы сегодня в числе тех, кто серьезно страдает в условиях распространения коронавируса.

- Понимаю, в какой тяжелой финансовой ситуации вы сейчас находитесь, многие столкнулись с перспективой ликвидации своего предприятия. Ваш бизнес - это не только доход, но и жизнь людей, которые работают у вас, а также возможность для десятков тысяч жителей области регулярно заниматься спортом, - заявил участникам конференции Шляхтин.

Министр отметил, что таким объектам крайне важно удержаться на плаву и в дальнейшем возобновить работу. Он попросил всех собеседников быть на связи, поделиться пожеланиями о том, какая помощь им нужна. Всю информацию Дмитрий Шляхтин пообещал направить в компетентные структуры правительства для анализа и учета при подготовке мер поддержки. Также инициатор встречи заявил, что и министерство спорта по возможности чем-нибудь поможет.

Участвовавший в общении представитель министерства экономического развития и инвестиций региона рассказал о том, что власти стараются поддержать малый и средний бизнес. Собственник одного из фитнес-клубов подтвердил, что это так. Он даже уже воспользовался одной из возможностей - получил одобрение от банка на выдачу беспроцентного кредита для выплаты зарплаты своим сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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