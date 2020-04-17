2020-04-17T20:15:32+03:00
Общество

Роспотребнадзор еще раз напомнил Самарской митрополии про борьбу с коронавирусом

Главный санитарный врач расписала конретные требования к храмам и священнослужителям. Все как на любом другом предприятии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Богослужения покажут онлайнБогослужения покажут онлайнФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова направила в Самарскую митрополию предписание, в котором требует соблюдать санитарные права, оговоренные в ранее выпущенном постановлении.

Во-первых, Роспотребнадзор напомнил о запрете на проведение массовых служб. Во-вторых, по просьбе санитарного врача в храмах нужно регулярно проводить дезинфекцию, при обрядах использовать одноразовую посуду, , а священнослужители должны соблюдать личную гигиену и находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Все эти моменты уже были оговорены на встрече с Дмитрием Азаровым и митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием.

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Напомним, что пасхальные богослужения будут транслироваться онлайн в субботу 18 апреля с 22.30. В том числе, трансляция пройдет и на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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