У жителей России после распространения коронавируса в два раза упали представления о "зарплате мечты"

17 Апр 2020 2020-04-17T20:17:43+03:00

Если раньше многие хотели получать 155 тысяч рублей в месяц, то теперь не откажутся и от 80 тысяч

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У жителей нашей страны после распространения коронавирусной инфекции и всего, что с ней связано, сильно поменялись представления об идеальных доходах. Если раньше зарплатой мечты они называли сумму в 155 тысяч рублей в месяц, то сейчас, как сообщает kp.ru, эта сумма составляет 80 тысяч - почти в два раза меньше.

Выводы сделаны на основе результатов опроса SuperJob, в котором приняли участие 2500 россиян старше 18 лет из 437 населенных пунктов страны. К слову, женщины там оказались скромнее мужчин - им для счастья хватит и 70 тысяч. Джентльменам же подавай все 90 тысяч рублей.

Интересно, что у молодежи желания поменьше. Те, кому до 24 лет, на самоизоляции хотят получать 60 тысяч рублей. Те, кто старше 45 лет - жаждут 92 тысячи рублей.

Естественно, что более избалованными оказались москвичи. Им нужно 100 тысяч - не меньше. В Санкт-Петербурге довольствовались бы и 85 тысячами. Остальным регионам хватит, даже если будет на 5 тысяч меньше.

Эксперты замечают, что снижение запросов происходит практически каждый год. Так, в 2017 россияне мечтали о доходе в 184 тысячи рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU