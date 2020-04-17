В Самаре на парковке ТЦ мужчина получил взятку в 60 тысяч рублей и попался правоохранителям
9 апреля сотрудники прокуратуры Промышленного района утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, деньги злоумышленник должен был передать представителю районной администрации за помощь в бизнесе.
Правоохранители установили, что 27 ноября прошлого года на парковке ТЦ "Парк Хаус" в Самаре мужчина встретился со своим знакомым. Последний действовал в рамках оперативного эксперимента сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по Самаре и передал фигуранту 60 тысяч рублей. Деньги тот должен был передать сотруднику администрации Промышленного района за размещение на их территории двух магазинов без разрешительной документации. Подозреваемого задержали на месте событий.
- Уголовное дело находилось в производстве следователей. По результатам изучения в порядке статьи 221 УПК РФ оно направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд, - рассказали "КП-Самара" в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU