2020-04-17T20:42:52+03:00
Происшествия

В Самаре на парковке ТЦ мужчина получил взятку в 60 тысяч рублей и попался правоохранителям

Деньги предназначались за открытие магазинов без разрешительных документов, дело уже передали в суд
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело рассмотрят в Промышленном районном судеДело рассмотрят в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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9 апреля сотрудники прокуратуры Промышленного района утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, деньги злоумышленник должен был передать представителю районной администрации за помощь в бизнесе.

Правоохранители установили, что 27 ноября прошлого года на парковке ТЦ "Парк Хаус" в Самаре мужчина встретился со своим знакомым. Последний действовал в рамках оперативного эксперимента сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по Самаре и передал фигуранту 60 тысяч рублей. Деньги тот должен был передать сотруднику администрации Промышленного района за размещение на их территории двух магазинов без разрешительной документации. Подозреваемого задержали на месте событий.

- Уголовное дело находилось в производстве следователей. По результатам изучения в порядке статьи 221 УПК РФ оно направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд, - рассказали "КП-Самара" в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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