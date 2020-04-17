В Сызрани автоледи на "Калине" врезалась в БМВ и попала в больницу

17 Апр 2020 2020-04-17T22:14:22+03:00

В аварии не обошлось без пострадавших Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера вечером, 16 апреля, в Сызрани произошло ДТП. На переулке Достоевского примерно в 17-50 столкнулись "Лада Калина" и "БМВ 7351".

- 33-летняя женщина, находившаяся за рулем "Калины", на перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество иномарке, ехавшей со стороны улицы Интернациональной в направлении Берлинского переулка, - делятся версией сотрудников ГИБДД в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Столкновения с БМВ, которым управлял 37-летний мужчина, избежать не удалось. В результате аварии автоледи получила травму головы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU