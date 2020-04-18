Коронавирус в Тольятти, последние новости на 18 апреля 2020 года: пенсионеров отправляют на больничный

18 Апр 2020 2020-04-18T00:31:45+03:00

Узнали последние новости про коронавирус в Самарской области на 18 апреля 2020 года

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Последние новости про коронавирус в Тольятти на 18 апреля 2020 года не слишком утешительные. Количество зараженных коронавирусом за 17 апреля 2020 года в автограде выросло на четыре человека. Правда, один пациент поправился и его уже выписали, что, конечно, можно считать позитивным известием.

Среди зараженных коронавирусом в Тольятти - один контактный. Еще трое уже лечились от ОРВИ или пневмонии, и их анализы оказались положительными.

Всего за сутки в лабораториях провели 1124 теста на коронавирус. При этом в регионе подписан особый регламент: теперь каждй из 40 тыс медработников области должен проходить тестирование раз в неделю.

В регионе больных коронавирусом готовы принять на 1300 койках. 165 оснащены ИВЛ.

В Тольятти оценили, как коронавирус повлиял на рынок труда. 28 предприятий автограда сейчас работают в режиме неполного рабочего времени или находятся в простое. 3405 человек находятся в простое по вине работодателя. 796 человек заняты неполную рабочую неделю.

132 семьи в Тольятти получили компьютеры для дистанционного обучения. 90 из них получили во временное пользование школьную технику. Еще техника нужна 47 тольяттинским семьям.

Жители Тольятти старше 65 лет, которые работают, с 20 по 30 апреля получат больничный, чтобы не ходить на работу и качественно самоизолироваться. Направить данные в фонд страхования должны в электронном виде работодатели, самим пенсионерам никуда ходить не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU