Могла вернуться в Самару? Из детского дома в Сызрани сбежала 16-летняя девочка-подросток
16 апреля из сызранского детского дома пропала 16-летняя девочка-подросток. Как пишет КТВ-Луч, она отпросилась в медпункт, но на место не вернулась".
Беглянку сначала искали своими силами, потом о ее пропаже сообщили в правоохранительные органы.
Девочку зовут Евгенией, она из Самары, по каким причинам ее перевели в Сызрань, пока не известно. Однако сотрудники детского дома сообщают, что убегать ей уже не впервой: когда она исчезла в предыдущий раз, настигнуть ее удалось только в Казани. Как она туда попала и куда стремилась, девочка взрослым не рассказывала.
Всех, кто видел Евгению или знает что-либо о ее местонахождении просят звонить в полицию по телефону дежурной части 8 (8464) 33-38-66 или в детский дом по номеру: 8(8464) 33-33-58
ИСТОЧНИК KP.RU