2020-04-18T10:47:25+03:00
Общество

Могла вернуться в Самару? Из детского дома в Сызрани сбежала 16-летняя девочка-подросток

Она отпросилась в медпункт, а сама а это время сбежала из учреждения
Александра БУДАЕВА
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Евгения пропала еще в четверг, 16 апреля, ее местонахождение пока не известно. Фото: Маленькая СызраньЕвгения пропала еще в четверг, 16 апреля, ее местонахождение пока не известно. Фото: Маленькая Сызрань
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16 апреля из сызранского детского дома пропала 16-летняя девочка-подросток. Как пишет КТВ-Луч, она отпросилась в медпункт, но на место не вернулась".

Беглянку сначала искали своими силами, потом о ее пропаже сообщили в правоохранительные органы.

Девочку зовут Евгенией, она из Самары, по каким причинам ее перевели в Сызрань, пока не известно. Однако сотрудники детского дома сообщают, что убегать ей уже не впервой: когда она исчезла в предыдущий раз, настигнуть ее удалось только в Казани. Как она туда попала и куда стремилась, девочка взрослым не рассказывала.

Всех, кто видел Евгению или знает что-либо о ее местонахождении просят звонить в полицию по телефону дежурной части 8 (8464) 33-38-66 или в детский дом по номеру: 8(8464) 33-33-58

ИСТОЧНИК KP.RU

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