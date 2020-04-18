Поворот не туда: в Самаре водитель Renault стал причиной массовой аварии
Вчера днем в Самаре на пересечении ул.Ивана Булкина и ул.Антонова-Овсенко столкнулись три автомобиля.
- По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Renault Sandero, который при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Hyundai, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.
От удара Hyundai отбросило на другую иномарку - SsangYong (машина стояла на "красном" на ул.Ивана Булкина), а последнюю впечатало в пешеходные ограждения справа.
Сильнее всего досталось автомобилю Hyundai и 34-летней женщине, которая сидела за рулем этой иномарки, ее увезли в больницу.
Полиция сейчас проводит проверку по факту ДТП и "пробивает" предполагаемого виновника аварии по базам: как часто он нарушал? Давно ли получил права? С какой целью вообще 59-летний водитель выехал из дома и была ли в этом такая уж необходимость?
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ИСТОЧНИК KP.RU