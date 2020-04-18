Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 18 апреля выросло на 1 человека
Сегодня стало известно о том, что число заболевших COVID-19 в Самарской области увеличилось на 1 человека. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 64 подтвержденных факта заболевания коронавирусом.
На данный момент 15 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц. Всего под медицинским наблюдением остаются 687 человек.
Как сообщает оперштаб, новый случай заболевания выявили в Тольятти.
- Заболевший прибыл из Москвы с признаками ОРВИ, - сообщают власти. - На данный момент он госпитализирован, его состояние специалисты оценивают как средне-тяжелое.
Всего по стране за сутки выявлено 4785 новых больных коронавирусом, 2649 из них - в Москве, 428 - в Московской области, 139 - в Санкт-Петербурге.
Напоминаем, в Самарской области введен и действует режим самоизоляции, жителей региона просят не выходить из дома без крайней необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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