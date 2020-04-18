В эти выходные в Самарской области объявлена облава на машины с тонировкой

18 Апр 2020 2020-04-18T21:38:23+03:00

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Областная ГИБДД объявила в эти выходные в регионе масштабный рейд под кодовым названием "Тонировка". Это значит, что полицейские будут не просто останавливать машины для проверки документов, но еще и проверять степень светопропускания стекол.

Напомним, как ранее объясняли в Госавтоинспекции, основное внимание уделяется лобовому и передним боковым стеклам - их светопропускаемость должна быть менее 70%.

Проверяют этот параметр при помощи специального прибора. Если есть нарушение, водителю выдают предписание на том, чтобы он за 24 часа привел стекла в их естественный вид. Если водителя ловят через пару дней, а тонировка все еще на месте, на него могут составить протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции", штраф за это нарушение от 500 до 1000 рублей.

Кстати шторки и сетки на окнах - тоже нарушение, за них могут составить протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена». Водителю грозит штраф 500 рублей.

Кроме тонировки инспекторы ГИБДД в Самаре и области проверяют еще и основания, по которым водители не соблюдают режим самоизоляции. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, с момента введения этого режима силовики составили уже 439 протоколов на нарушителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU