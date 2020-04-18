В Самарской области за сутки выявлено 110 нарушителей режима самоизоляции

18 Апр 2020 2020-04-18T12:01:46+03:00

И чего это людям дома не видится? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также 9 протоколов составили на тех, кто игнорирует предписание о 14-дневном карантине

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В Самарской области за сутки полицейские выявили 110 человек, которые нарушили введенный в области режим самоизоляции без веских причин. Всего с момента введения в регионе ограничительных мер силовики составили 439 подобных протоколов.

Еще 9 человек за сутки стали фигурантами дел об административных правонарушениях - это те, кто был за границей либо контактировал с зараженными, такие люди 14 дней должны сидеть дома, чтобы не стать угрозой заражения для остальных. Некоторые этот прямой запрет выходить на улицу воспринимают как рекомендацию и игнорируют ее.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, по области также начались проверки работодателей, на которых поступают жалобы по телефонам горячей линии министерства труда. Прокуратура проверила уже 8 организаций, выявлены ли там нарушения и какие, пока не сообщается.

Напоминаем, в регионе ужесточен режим самоизоляции: жителям не следует выходить из дома без крайней необходимости. В список оправданных выходов включены "вылазки" в ближайший продуктовый, выгул собаки или поездка на работу при наличии справки от работодателя.

В выходные полицейских на улицах и дорогах станет больше - за нарушение режима самоизоляции уже составляют протоколы. Также полиция и волонтеры контролируют въезды в город - как автодороги, так и железнодорожный вокзал, плюс аэропорт. Прибывающих в регион просят заполнять анкеты, с помощью которых потом можно будет отследить их местонахождение и перемещения по региону.

КОНКРЕТНО:

8 (800) 200 01 12 - единая горячая линия

8 (800) 302 21 63 - горячая линия по коронавирусу в Самарской области

8 (800) 302 14 99 - горячая линия министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU