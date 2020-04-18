В Самарскую область коронавирус опять привезли из Москвы

18 Апр 2020 2020-04-18T11:29:04+03:00

У заболевшего сначала были признаки ОРВИ, потом оказалось, что он болен СOVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболевший прибыл с признаками ОРВИ, но у него подтвердился COVID-19

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Новый заболевший коронавирусом выявлен в Самарской области. Это житель Тольятти. Как сообщает оперштаб, больной прибыл из Москвы.

- Изначально у него были признаки ОРВИ, - рассказывают официальные источники. - Однако анализы подтвердили COVID-19. Больной госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, сейчас в Самарской области 64 подтвержденных случая заболевания COVID-19. И если сначала заболевшие были туристами, которые вернулись на родину из-за границы, то в последнее время заболевшие вирус в регион все чаще привозят из столицы.

За сутки в Москве выявлено 2647 случая заболевания COVID-19, еще 428 случая зафиксированы в Московской области.

Напомним, у нас в регионе действует режим самоизоляции, всех въезжающих на территорию Самарской области просят заполнить специальные анкеты, которые потом позволят отслеживать местонахождение и передвижения людей. Соответствующие посты выставлены в "Курумоче", на железнодорожном вокзале, а также на дорогах региона.

Сейчас под наблюдением медиков остаются 687 человек, они должны соблюдать строгий 14-дневный режим самоизоляции. Остальных жителей Самарской области просят не выходить из дома без крайней необходимости и не удаляться от места проживания дальше, чем на 100 метров. Сейчас дома безопаснее, чем на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU