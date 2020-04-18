Самарец заработал 2,6 млн рублей на торговле стероидами, микрозаймах и спортивном питании

18 Апр 2020 2020-04-18T21:44:28+03:00

Как только суды начнут работать в обычном режиме, стартуют заседания по этому уголовному делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот только часть его бизнеса оказалась вне закона, поэтому им заинтересовалась полиция

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Два самарца стали фигурантами уголовного дела из-за торговли стероидами - на территории РФ это запрещено.

По версии следствия, бизнес-идея принадлежала 37-летнему самарцу, к воплощению плана в жизнь он привлек своего приятеля.

С января по июнь 2018 года они заработали 2,6 млн рублей. Чтобы такими суммами не заинтересовалась налоговая и полиция, их пытались легализовать. Для этого использовали банковскую карту, оформленную на имя отца одного из них. Полученные от нелегального бизнеса деньги инвестировали в легальные предприятия: выдачу процентных займов и продажу разрешенного в стране спортивного питания.

Однако внимания силовиков избежать не удалось, и на мужчин возбудили уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих веществ (ст.234 УК РФ) и отмывание денег (ст.174.1 УК РФ).

- В ходе расследования уголовного дела, следователи допросили более 100 свидетелей. Изъято свыше 7 килограммов сильнодействующих веществ. Проведено 15 криминалистических судебных экспертиз и исследований, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в облМВД.

К моменту, когда расследование было завершено, материалы уголовного дела насчитывали уже 39 томов. Недавно его передали в суд. Если вина мужчин будет доказана, то им грозят крупные штрафы и реальное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU