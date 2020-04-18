Самара религиозная: на Пасху в городе нельзя будет проехать сразу по нескольким улицам

18 Апр 2020 2020-04-18T13:29:45+03:00

Автомобилистам нельзя будет проехать по нескольким улицам, а пешеходов и вовсе просят остаться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Путь будет открыт лишь для спецмашин и общественного транспорта, остальным автолюбителям придется искать пути объезда

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В дни религиозных праздников в Самаре традиционно меняют схему движения транспорта. Сейчас в обычным мотивам добавилась еще необходимость оградить население от возможного распространения коронавируса.

Городская администрация разместила списки дорог, которые будут перекрывать 19, 26 и 28 апреля. Запрет на проезд в этих местах будет действовать с 7 часов утра и до 4 часов вечера. Проезд будет закрыт для всех машин, кроме пассажирского транспорта и спецавтомобилей (полиции, пожарных, медиков и др.)

В списки улиц, по которым нельзя будет проехать 19, 26 и 28 апреля попали:

- ул.Авроры на участке от ул.Мориса Тореза до ул.Партизанской;

- ул.Аэродромная от ул.Тушинской до ул. Энтузиастов;

- ул.Ставропольская от ул.Пугачевской до ул.Алма-Атинской;

- ул.Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда;

- автомобильная дорога на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до спортивной базы "Чайка";

- ул. Магистральная на участке от ул.Александра Невского до кладбища "Зубчаниновское".

Горожан просят заранее продумывать пути объезда.

Для верующих тоже есть альтернативы: куличи в магазинах уже продают освященные, а пасхальную службу можно посмотреть по телевизору либо следить за онлайн-трансляцией на сайте "КП-Самара".

Напомним, в Самарской области введен режим самоизоляции, жителей просят не покидать дома кроме как ради похода в магазин, на работу или для прогулки с собакой. Сегодня стало известно о новом заболевшем коронавирусом, всего в Самарской области с начала пандемии было зафиксировано 64 случая заражения COVID-19, из них выздоровели и были выписаны домой 15 человек, остальные продолжают лечиться.

Временная схема движения транспорта размещена на сайте горадминистрацииФото: портал Администрации города

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ИСТОЧНИК KP.RU