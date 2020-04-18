Самара религиозная: на Пасху в городе нельзя будет проехать сразу по нескольким улицам
В дни религиозных праздников в Самаре традиционно меняют схему движения транспорта. Сейчас в обычным мотивам добавилась еще необходимость оградить население от возможного распространения коронавируса.
Городская администрация разместила списки дорог, которые будут перекрывать 19, 26 и 28 апреля. Запрет на проезд в этих местах будет действовать с 7 часов утра и до 4 часов вечера. Проезд будет закрыт для всех машин, кроме пассажирского транспорта и спецавтомобилей (полиции, пожарных, медиков и др.)
В списки улиц, по которым нельзя будет проехать 19, 26 и 28 апреля попали:
- ул.Авроры на участке от ул.Мориса Тореза до ул.Партизанской;
- ул.Аэродромная от ул.Тушинской до ул. Энтузиастов;
- ул.Ставропольская от ул.Пугачевской до ул.Алма-Атинской;
- ул.Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда;
- автомобильная дорога на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до спортивной базы "Чайка";
- ул. Магистральная на участке от ул.Александра Невского до кладбища "Зубчаниновское".
Горожан просят заранее продумывать пути объезда.
Для верующих тоже есть альтернативы: куличи в магазинах уже продают освященные, а пасхальную службу можно посмотреть по телевизору либо следить за онлайн-трансляцией на сайте "КП-Самара".
Напомним, в Самарской области введен режим самоизоляции, жителей просят не покидать дома кроме как ради похода в магазин, на работу или для прогулки с собакой. Сегодня стало известно о новом заболевшем коронавирусом, всего в Самарской области с начала пандемии было зафиксировано 64 случая заражения COVID-19, из них выздоровели и были выписаны домой 15 человек, остальные продолжают лечиться.
Временная схема движения транспорта размещена на сайте горадминистрацииФото: портал Администрации города
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ИСТОЧНИК KP.RU