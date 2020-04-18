2020-04-18T14:24:18+03:00
Происшествия

Полиция опровергла информацию о выплатах самарцам компенсаций за борьбу с коронавирусом

Сайты, которые предлагали ввести свои данные для получения крупных сумм в качестве материальной помощи, оказались в руках мошенников
Александра БУДАЕВА
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Увы, новость оказалось фейкомУвы, новость оказалось фейкомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В сети появился сайт, внешне очень похожий на интернет-версию федерального телеканала. На сайте говорится: гражданам России начали выплачивать крупные компенсации, которые помогут им пережить период самоизоляции, причем речь идет о сотнях тысяч рублей.

Чтобы на столь приятную новость "слетелось" как можно больше пользователей, кто-то сделал массовую рассылку по мессенжерам. Люди стали переходить по полученным ссылкам, видели обложку сайта, который очень похож на федеральный телеканал, проникались доверием, переходили далее по указанным на сайте ссылкам... и становились жертвами мошенников.

Полиция официально опровергла информацию о каких-либо выплатах гражданам России за режим самоизоляции или борьбу с коронавирусом: сообщения в мессенджерах, сайт и все дальнейшие переходы по ссылкам оказались цепочкой, которую придумали аферисты.

- Данные сайты не являются официальными, их доменные адреса зарегистрированы за пределами Российской Федерации, - объяснили корреспондентам "КП-Самара" в облМВД. - Когда пользователь переходит по череде ссылок, попадает в итоге на сайт, где ему нужно ввести свои персональные данные.

В погоне за мифическими выплатами некоторые самарцы не против перечислить мошенникам свои "кровные" денежки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В погоне за мифическими выплатами некоторые самарцы не против перечислить мошенникам свои "кровные" денежкиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Дальше мошенники после этого под различными предлогами убеждают человека перевести им деньги, после чего продают. А обещанных компенсаций никто до сих пор так и не получил.

Как много людей уже пострадало от этой схемы, пока доподлинно не известно. Полиция просит не вестись на уловки мошенников, не сообщать никому данные своих банковских карт и пароли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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