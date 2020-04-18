2020-04-18T16:15:40+03:00
Происшествия

"Отпустите мать троих детей!": в Тольятти адвокаты обжаловали приговор руководству ЖСК «Татищев-2»

Супруги Евдокимовы собрали 136 млн рублей, но жилой дом с офисными помещениями так и не построили
Александра БУДАЕВА
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В суде Евдокимовы говорили, что их в последний момент подвели поставщики стройматериаловВ суде Евдокимовы говорили, что их в последний момент подвели поставщики стройматериаловФото: Предоставлено героем публикации
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В Самарский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор супругам Евдокимовым. Елена и Виталий Евдокимовы обязались построить в Тольятти жилой дом с офисными помещениями. Он должен был "вырасти" на пересечении Нового проезда с улицей Фрунзе в Тольятти, но так и не появился.

Тольяттинцы, которые деньги отдали, а квартиры так и не получили, обратились в полицию, там возбудили уголовное дело. Виноватыми во всем посчитали супругов Евдокимовых: Виталий был председателем ЖСК "Татищев-2", от имени которого собирались деньги, а Елена занимала пост председателя правления того же кооператива.

По версии следствия, ущерб от их действий составил 136 млн рублей. Судебное следствие длилось пару лет, под новый год в конце 2019-го обоих признали виновными в мошенничестве, Елене Евдокимовой дали 4 года лишения свободы, ее супругу - 6 лет колонии.

Оба сейчас находятся в СИЗО, а их трое детей живут у родственников.

Как сообщил адвокат Елены Евдокимовой Вячеслав Земчихин, в суде вышестоящей инстанции сторона защиты попробует еще раз доказать: все деньги, полученные от жителей Тольятти были вложены в строительство. По версии стороны защиты, супруги Евдокимовы построили в Тольятти несколько домов, возвели бы и этот, если бы их в последний момент не подвели поставщики стройматериалов.

Как Самарский областной суд оценит доводы адвокатов, пока не ясно. В связи с введенным в Самарской области режимом самоизоляции судебные заседания отложены на неопределенное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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