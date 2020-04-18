В Самарской области студенты помогают медикам и полиции остановить коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T16:55:58+03:00

Студенты помогают полиции и врачам в разных областях. Фото: оперштаб Самарской области и

Молодые люди дежурят в "Курумоче", ходят в рейды и ездят со "Скорыми" и неотложками к больным

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В Самарской области сотни студентов помогают врачам, полиции и властям в борьбе с распространением коронавируса.

Студотряды задействованы в "Курумоче": там они встречают тех, кто прибыл в Самарскую область самолетами, и просят их заполнить специальные анкеты. Указанные там данные помогут впоследствии "не потерять" людей на территории региона, отследить их местоположение и то, как они будут соблюдать режим самоизоляции.

Кстати прибывшим студенты также вручают листовки, в которых объясняется, что такое самоизоляция, чем она важна и зачем нужна.

А к тем, кому не посчастливилось заболеть, вместе с работниками "Скорой помощи" и неотложки начали выезжать студенты СамГМУ. В работе, по данным оперативного штаба, задействованы 142 студента-медика.

- Прежде всего, это наш долг - помогать людям, - приводит оперативный штаб слова одного из студентов. - Во-вторых, здесь мы набираемся опыта, чтобы стать хорошими специалистами. Я, например, после окончания университета хотел бы работать на "Скорой помощи" в реанимации.

Напомним, сегодня стало известно о новом заболевшем - мужчина с признаками ОРВИ оказался болен COVID-19. Нагрузка на медиков постепенно возрастает, но Самарская область готова к возможному увеличению числа больных - в медучреждениях готовы 1097 коек для пациентов с коронавирусом, из них 566 - с кислородом и 353 реанимационных.

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ИСТОЧНИК KP.RU