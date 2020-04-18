В Самарской области провели первую операцию пациенту с подозрением на коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T17:50:24+03:00

Это была первая в регионе операция, проведенная пациенту с подозрением на COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После операции пациент находится в стабильном состоянии

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Сегодня в больнице имени Середавина впервые в Самарской области провели операцию пациенту, который, возможно, болен коронавирусом.

Хирургическое вмешательство ему потребовалось из-за тяжелой болезни, не связанной с вирусами - речь идет об эмболии артерий нижней конечности. Говоря простым языком, в ноге у мужчины обнаружили тромб, который перекрыл кровоток.

- Операцию провели в инфекционном госпитале, работали сосудистые хирурги Антон Ефимов и Анар Мусаев, а также врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Куликов и медсестра Елена Мифтахова, - сообщает оперштаб Самарской области.

По предварительным данным, операция прошла успешно, пациент находится в стабильном состоянии.

В связи с чем у него подозревают COVID-19 и когда будет готов анализ на этот вирус, пока не сообщается.

Напомним, на сегодняшний день в Самарской области зафиксировано 64 подтвержденных случая COVID-19. 15 человек выздоровели и выписаны, еще 687 человек остаются под медицинским наблюдением.

Врачи, которые провели операцию. Фото: больница имени Середавина

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ИСТОЧНИК KP.RU