2020-04-18T19:10:02+03:00
Общество

600 с лишним ветеранов в Самарской области получат "Квитанции Победы"

Ветеранам Великой Отечественной войны обнулят плату за холодную воду и канализацию за апрель
Александра БУДАЕВА
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В мае ветеранам Великой Отечественной войны не придется платить по некоторым апрельским счетамВ мае ветеранам Великой Отечественной войны не придется платить по некоторым апрельским счетамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области более 600 ветеранов Великой Отечественной войны освободят от оплаты водоотведения и потребления холодной воды за апрель.

Как сообщают в "РКС", в честь 75-летия Победы была придумана специальная акция:

- В знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне мы выпустили специальные "Квитанции Победы" для ветеранов во всех регионах присутствия РКС, на которых наши дорогие победители увидят не только нулевую сумму, но и слова глубочайшего уважения и признательности за их великое дело, - говорит генеральный директор "Российских коммунальных систем" Игорь Дибцев.

В "Квитанции Победы" будет пометка "Оплачено" и нулевая сумма для оплаты. Если же пенсионер по какой-то причине все же перечислит деньги в счет оплаты счетов за апрель, то эти деньги пойдут на следующий месяц, то есть будут учтены при оплате счетов за май.

Напомним, в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получат также по 75 тысяч рублей от государства, деньги будут начислены автоматически.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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