2020-04-18T19:27:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области два скелета нашли недалеко от строящегося обсерватора для больных коронавирусом

По предварительным данным, останкам около двух десятков лет
Александра БУДАЕВА
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О страшной находке строители сразу сообщили в дежурную частьО страшной находке строители сразу сообщили в дежурную частьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кинель-Черкасском районе в начале апреля были найдены останки двух человеческих тел. Как сообщает "СО-Онлайн", фрагменты костей и два черепа обнаружили на глубине полутора километров при проведении земляных работ, необходимых для обустройства обсерватора.

Напомним, обсерватор решено разместить на базе санатория "Колос". На подготовку помещения, оборудования и персонала выделено более 14 млн рублей. Учреждение должно работать как карантинная зона: там будут размещать людей, которые прибыли в Самарскую область из других регионов или стран для того, чтобы они не могли заразить большое количество населения. Пока обсерваторы в регионе работают на базе отдельных больниц.

Что касается человеческих останков, то, как говорят эксперты, им не менее 20 лет. Была ли смерть этих людей естественной или носила криминальный характер, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Кости и черепа отдали специалистам - может быть, им даже удастся установить личности погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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