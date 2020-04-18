Священнослужители рассказали, почему не могут отменить службы в храмах

18 Апр 2020 2020-04-18T20:58:01+03:00

Прихожан, однако, просят оставаться дома и следить за службами по телевизору или онлайн

Изменить размер текста: A A

Даже во время пандемии коронавируса священнослужители по всей России продолжают богослужения.

- Потому что это таинства, которые совершаются за всех и за вся, - пояснил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий для сайта kp.ru. - Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно.

В этом году из-за угрозы распространения вируса COVID-19 прихожан для их же безопасности просят по возможности оставаться дома.

Следить за пасхальными богослужениями можно по телевизору - будет прямая трансляция патриаршего богослужения в московском Храме Христа Спасителя. Поздравлять родных и близких с праздником также советуют удаленно - по телефону, при помощи месседжеров и видеосервисов.

В Самаре прихожан также просят воздержатся от посещения храмов. "КП-Самара" будет вести прямую онлайн-трансляцию пасхальной службы из Софийского собора. Служба начнется 18 апреля в 23:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пасха в Самаре 2020: что будет отменено, и что будет работать в период самоизоляции

Рассказываем, как будет отмечаться Пасха в Самаре в 2020 году в период самоизоляции: будут ли работать храмы, пройдет ли освящение куличей, поедут ли автобусы на кладбища (подробности)

Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху - 2020 в Самаре: автобусов не будет, к могилам не пустят

Мэрия объявила о закрытии кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Самаре в 2020 году (подробности)

Пасхальная служба в Самаре 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Софийского собора

Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Самаре состоится 18 апреля 2020 в 23:30 и пройдет из Софийского собора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU