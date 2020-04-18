2020-04-18T20:58:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Священнослужители рассказали, почему не могут отменить службы в храмах

Прихожан, однако, просят оставаться дома и следить за службами по телевизору или онлайн
Александра БУДАЕВА
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Даже во время пандемии коронавируса священнослужители по всей России продолжают богослужения.

- Потому что это таинства, которые совершаются за всех и за вся, - пояснил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий для сайта kp.ru. - Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно.

В этом году из-за угрозы распространения вируса COVID-19 прихожан для их же безопасности просят по возможности оставаться дома.

Следить за пасхальными богослужениями можно по телевизору - будет прямая трансляция патриаршего богослужения в московском Храме Христа Спасителя. Поздравлять родных и близких с праздником также советуют удаленно - по телефону, при помощи месседжеров и видеосервисов.

В Самаре прихожан также просят воздержатся от посещения храмов. "КП-Самара" будет вести прямую онлайн-трансляцию пасхальной службы из Софийского собора. Служба начнется 18 апреля в 23:30.

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Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Самаре состоится 18 апреля 2020 в 23:30 и пройдет из Софийского собора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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